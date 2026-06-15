Колоритният футболен проект Кабо Верде

„Сините акули“ от Кабо Верде са продукт на интересен футболен проект. Преди повече от 20 години местната федерация започва търсенето на играчи, родени в други държави, но с корени от тази страна архипелаг, разположена на запад от Африка в Атлантически океан.

При победата над Свазиленд с 3-0 през есента на 2025-та, класирала Кабо Верде за първи исторически Мондиал, 14 души от тима са родени извън островите – Нидерландия, Португалия, Франция, Ирландия, Люксембург или Щатите.

Ситуацията е същата и сега при повиканите от треньора Педро Брито.

Колоритен е един от моделите на търсене – професионалният уебсайт LinkedIn, най-често използван за кариери в счетоводството, финансите, инженерството и други индустрии, помага на каузата на Кабо Верде да изгради национален отбор почти от нулата.

Защитникът Роберто Лопес Пико, роден в Ирландия с баща от Кабо Верде, получава покана от сайта – предложение, което той първоначално приема като шега.

Подробности за любопитната история на Кобо Верде вижте във видеото!