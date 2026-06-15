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Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл

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Новооткрит каменен надпис в античния град Хераклея Синтика потвърди хипотезата на археолозите, че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад е храм на Херакъл.

Текстът беше преведен от специалисти от Софийския университет. Той гласи:

„Антигон – на Херакъл Кинагид Ловеца“. Вероятно е бил част от жертвеник, разположен пред храма. По думите на ръководителя на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, култът към Херакъл Ловеца е бил широко разпространен в древна Македония, където владетелите свързвали своя произход с митичния герой. И почитали лова като важна част от своята култура. Откритието предоставя първото пряко доказателство за предназначението на сградата и потвърждава съществуването на светилище на Херакъл в древния град

#посветен на Херакъл #археологическо откритие #Хераклея Синтика  #храм

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