Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл

Новооткрит каменен надпис в античния град Хераклея Синтика потвърди хипотезата на археолозите, че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад е храм на Херакъл.

Текстът беше преведен от специалисти от Софийския университет. Той гласи:

„Антигон – на Херакъл Кинагид Ловеца“. Вероятно е бил част от жертвеник, разположен пред храма. По думите на ръководителя на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, култът към Херакъл Ловеца е бил широко разпространен в древна Македония, където владетелите свързвали своя произход с митичния герой. И почитали лова като важна част от своята култура. Откритието предоставя първото пряко доказателство за предназначението на сградата и потвърждава съществуването на светилище на Херакъл в древния град