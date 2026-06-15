До края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици

След временно понижение на максималните температури утре, през следващите дни те бързо ще се повишат. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.

Валежи и гръмотевична дейност ще има и през през нощта, главно в Северна България, а утре следобед - на повече места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес, в по-голямата част от страната се очакват стойности от 24° до 29°, в София - около 27°, на морския бряг - между 24° и 27°.

По Северното Черноморие сутринта все още ще има валежи и гръмотевици. След временно намаление на облачността, след обяд на места отново ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър, но вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата на морската вода е между 20° и 24°.

По-интензивни валежи, с условия за градушки и мощна гръмотевична дейност, се очакват утре в планините, където ще бъде и много ветровито. Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има и в страните от Северна и Източна Европа. Следобедни превалявания и гръмотевици се очакват в Германия, Северна Испания и в Италия. В останалата част от Европа ще бъде слънчево.

Слънчево ще бъде утре и в повечето райони от Балканите, с изключение на централните, където ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, а температурите слабо ще се понижат. У нас, в сряда температурите отново ще тръгнат нагоре и в близките дни ще става все по-горещо. Ще има много слънчеви часове, но и райони с валежи и гръмотевични бури, с по-голяма вероятност в часовете след обяд и преди полунощ, в сряда - главно в Южна България, а в четвъртък и петък - и в Източна. В събота обаче, както и в неделя, която все още не е прогностичната ни карта, се очаква да бъде предимно слънчево.