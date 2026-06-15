БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
След спецакцията в кв. "Ботунец": Прокуратурата...
Чете се за: 03:52 мин.
Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за...
Чете се за: 07:25 мин.
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за...
Чете се за: 02:25 мин.
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана,...
Чете се за: 06:50 мин.
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.

До края на месеца ни очаква горещо време с краткотрайни валежи и гръмотевици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След временно понижение на максималните температури утре, през следващите дни те бързо ще се повишат. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.

Валежи и гръмотевична дейност ще има и през през нощта, главно в Северна България, а утре следобед - на повече места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес, в по-голямата част от страната се очакват стойности от 24° до 29°, в София - около 27°, на морския бряг - между 24° и 27°.

По Северното Черноморие сутринта все още ще има валежи и гръмотевици. След временно намаление на облачността, след обяд на места отново ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър, но вълнението на морето ще бъде слабо. Температурата на морската вода е между 20° и 24°.

По-интензивни валежи, с условия за градушки и мощна гръмотевична дейност, се очакват утре в планините, където ще бъде и много ветровито. Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има и в страните от Северна и Източна Европа. Следобедни превалявания и гръмотевици се очакват в Германия, Северна Испания и в Италия. В останалата част от Европа ще бъде слънчево.

Слънчево ще бъде утре и в повечето райони от Балканите, с изключение на централните, където ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, а температурите слабо ще се понижат. У нас, в сряда температурите отново ще тръгнат нагоре и в близките дни ще става все по-горещо. Ще има много слънчеви часове, но и райони с валежи и гръмотевични бури, с по-голяма вероятност в часовете след обяд и преди полунощ, в сряда - главно в Южна България, а в четвъртък и петък - и в Източна. В събота обаче, както и в неделя, която все още не е прогностичната ни карта, се очаква да бъде предимно слънчево.

#прогнозата за времето #повишение на температурите #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
1
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток
2
Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия...
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ
3
Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните...
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите
4
България не издържа срещу Сърбия в Лигата на нациите
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния си баща
5
Полицията в София хвана 15-годишно момче зад волана, возило пияния...
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите
6
Премиерът Радев: Пари в хазната няма, ще работим за повишаване на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Времето

Слънчев ден, но следобед на места ще превали и прегърми
Слънчев ден, но следобед на места ще превали и прегърми
Слънчево ще бъде днес, утре ни очакват проливни валежи Слънчево ще бъде днес, утре ни очакват проливни валежи
Чете се за: 02:30 мин.
И утре слънцето ще бъде щедро И утре слънцето ще бъде щедро
Чете се за: 01:42 мин.
Слънчево време, с изолирани следобедни превалявания днес и утре Слънчево време, с изолирани следобедни превалявания днес и утре
Чете се за: 02:52 мин.
Слънчева неделя с температури до 30° Слънчева неделя с температури до 30°
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево до вторник, после ни очакват валежи Слънчево до вторник, после ни очакват валежи
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток
САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня...
Чете се за: 03:37 мин.
Близък изток
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
Чете се за: 07:07 мин.
По света
Извършителят, запалил два автомобила пред българското посолство в Скопие, е открит и арестуван Извършителят, запалил два автомобила пред българското посолство в Скопие, е открит и арестуван
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие Вандалска проява: Запалиха два дипломатически автомобила на посолството ни в Скопие
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
52 задържани и 16 обвинени от групата на "Калашниците"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Среща на върха на Г-7 в Евиан: Украйна и отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ