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В село Свидня откриха обновената сграда на основно училище "Отец Паисий"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БНТ
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Докато в малките населени места училища затварят, една българско село успя да спаси своето училище. В село Свидня официално беше открита обновената сграда на основно училище "Отец Паисий".

Ремонтът на училището в село Свидня започва преди две години, когато Галина Димитрова поема ръководството на учебното заведение.

Галина Димитрова, директор на ОУ "Отец Паисий" - село Свидня: "Всичко беше рушащо, течащо, особено тази стая не можеше да се отмирише както се казва от мухъл, тука беше най-големия теч, беше много студено, затова и първото нещо, което направих, когато дойдох, да напиша докладна до кмета на община Своге, господин Емил Иванов, спешно да бъде поправена парната инсталация."

Ремонтът не търпи отлагане и започва незабавно.

Галина Димитрова, директор на ОУ "Отец Паисий" - село Свидня: "Всичко се случи по време на учебен процес беше много трудна организацията около безопасността на учениците, местихме ги от стая в стая, обезопасявахме, за да трае ремонта."

Сега училището разполага със седем класни стаи, като е обособена и стая за деца със специални образователни потребности. В училището учат 30 деца, а някои от тях дори го чувстват като свой втори дом.

Анна Янакиева, 7-и клас: "Тук научих толкова много неща, които смятам, че в голямо училище нямаше да успея да науча, а и учителите тук са големи професионалисти и училището има такова усещане - топло, все едно си си вкъщи, при семейството си, ние тук сме едно голямо семейство."

Стефан Найденов, 3-и клас: "Много добре се чувствам, от три години съм тук и много ми харесва до ден днешен. Тук сме забавни, щастливи."

Спокойствието в селото привлича и семейството на Деница Найденова.

Деница Найденова, родител: "Дойдохме преди 7 години в село Свидня. Като родител, главно исках да избягам от "джунглата" в София, тук в едно селско училище е много по-спокойно, много повече обичат традициите, държат на тях."

Следващата голяма цел на основно училище "Отец Паисий" е изграждането на физкултурен салон.

#с. Свидня #след ремонт #училище

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