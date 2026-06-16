Слънчево време, със следобедни превалявания във вторник

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24° и 29°, в София - около 27°.

Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд над Черноморието ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е между 20° и 24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Сутринта над планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. В района на Централен Балкан, Рило-Родопския масив, Беласица и Огражден ще има условия за локални извалявания и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В сряда въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

И през следващите два дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Вятърът постепенно ще се ориентира от североизток.

В събота ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, по-ниски по Черноморието - между 26° и 29°.