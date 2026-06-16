Среща на премиера Румен Радев с представители на превозвачите за проблемите в сектора

Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори.

Превозвачите се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

На днешната среща ще бъдат изложени всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за толтаксите. От бранша заявяват, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.