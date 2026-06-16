След световния рекорд на пилота Николай Калайджиев: Небето е началото, а Космосът е следващата стъпка

Пилотът Николай Калайджиев, поставил нов световен рекорд с 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, разказа в студиото на "Денят започва" за екипа зад успеха, дисциплината, която стои зад всяко постижение, и амбициите си отвъд атмосферата. Рекордът е петото подобрение на световно постижение, но по думите му истинската стойност на успеха не е в цифрите.

"Реално аз съм изпълнителят, но този успех е резултат от работата на над 50 души в продължение на около шест месеца. Когато на твоите плещи лежи отговорността за труда на толкова голям екип, отговорността е огромна. За мен броят на световните рекорди не е най-важното. По-важно е посланието, което отправяме – да мотивираме младите хора, да ги вдъхновим да полетят, да вярват в способностите си и да знаят, че когато имат ясни цели, нещата се случват", каза Николай Калайджиев.

Той подчерта, че авиацията е не просто професия, а начин на живот, който изисква пълна отдаденост:

"За мен небето е моят офис. То ми е дало огромна част от радостта, която съм изпитал в живота си. Освен семейството ми, другата голяма радост идва от всичко, което правим във въздуха. Но за да бъде човек добър в авиацията, трябва да бъде изцяло отдаден. Благодарен съм на съпругата си и на семейството си, че ме търпят, защото подготовката, професионалната работа и тренировките изискват много време."

Според него първата и най-важна крачка е преодоляването на страха от първия полет:

"Когато човек преодолее себе си и излети за първи път, той вече е направил първата крачка. След това идват постоянството, лишенията и отдадеността. Всичко е свързано с много работа. Не става само с желание – трябва дисциплина и последователност."

Физическата подготовка се оказва ключова за самия рекорд. По време на изпитанието температурите в кабината са достигали 38 градуса, а пилотът е използвал ледени вани по време на кратките почивки. По думите му сложността на рекорда не се изразява единствено в броя на излитанията и кацанията, а в необходимата прецизност при всяко едно от тях.

"Ние сме първите в света, които се осмелиха да направят хиляда излитания и кацания. Според правилата има очертана зона от 20 метра и кацането се зачита само, ако е изпълнено в точно определени граници. Няма как просто да кацнеш където и да е. Трябва да си изключително прецизен, защото това са най-критичните етапи от полета. Всичко трябваше да бъде плавно и точно", обясни Калайджиев.

За да илюстрира мащаба на постижението, той направи сравнение със собствения си летателен опит:

"Лицензиран пилот съм от 2017 година. За близо девет години до момента имам около 680 кацания. А сега за 14 часа и 28 минути направихме 1021. Това само показва за какъв мащаб става дума."

Според пилота следващата логична стъпка е Космосът:

"За това събитие присъства представител на SpaceX от Лос Анджелис, който дойде специално да наблюдава опита. От известно време наблюдават много сериозно мен и нашия екип. Много скоро ще има сериозни новини в тази посока."

Рекордът е поставен с ултралек самолет италианско производство. По време на цялото предизвикателство не е сменян нито самолетът, нито гумите му. Освен върху авиацията, екипът му работи активно и с ученици от цялата страна.

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