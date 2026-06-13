1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията

Опит за нов световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията. Събитието се организира под егидата на Община Горна Оряховица, с активното партньорство на Асоциацията на българската авиационна индустрия и с домакинството на Летище Горна Оряховица.

Целта на военния пилот и състезател по висш пилотаж Николай Калайджиев е да извърши 1000 излитания и кацания за 15 астрономически часа. Професионалният военен пилот и състезател по висш пилотаж Николай Казанджиев е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове и на Гинес. Официалният опит за нов рекорд на Гинес се провежда пред специална съдийска комисия. Това е както спортно предизвикателство, така и демонстрация на абсолютна концентрация, подготовка, воля, дисциплина и професионализъм, подчертаха от неговия екип.

След поредното приземяване за зареждане пилотът влизаше в студена вана с лед и отново подновяваше обиколките. Това се налага, защото в определен момент температурата в кабината достига почти 50 градуса по Целзий, и охлаждането е жизнено необходимо, коментира Калайджиев. Излитанията и кацанията обхващат 15 астрономически часа. Николай Калайджиев е лицензиран пилот в гражданската авиация. В рамките на девет години има 680 кацания, а сега в рамките на 15 часа ще направи 1000. Пилотът посочи, че неговата цел е космосът и освен останалите цели, подобни полети са подготовка и за космически мисии. Пилотът подчерта, че когато човек предизвиква себе, дава най-доброто.

Председателят на Българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков коментира, че днешният полет има няколко цели.

„Това не е само световният рекорд и затвърждаване на мястото на Горна Оряховица на световната карта, а мотивация за младите хора и показване на пътя към авиацията – било пилотна или безпилотна“, каза Иванджиков.

Когато усетят тръпката от полета, те ще се запалят и ще започнат да мечтая, дали за пилоти, инженери или ръководители на полети, но е важно младите да разберат, че в тази професия има мечти и адреналин, каза Иванджиков. Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков изрази надежда до края на годината летище Горна Оряховица да стане действащо за гражданската авиация.

Посетителите разгледаха изложбени и образователни зони, с участието на авиационни и дрон компании, образователни институции, технологични организации, иноватори и представители на професии с висока добавена стойност. Сред атрактивните щандове беше представянето на съвременните български космически храни. Те са разработени на базата на достиженията на българските учени през 80-те години на миналия век, а производството е възстановено преди пет години, каза Нели Симеонова от фирмата производител. Родители с деца, много млади хора и запалени по небето и космоса наблюдаваха с интерес демонстрационните умения на пилота.