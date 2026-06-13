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1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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1000 излитания и кацания за 15 часа: Опит за световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията
Снимка: БГНЕС
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Опит за нов световен рекорд на летище Горна Оряховица събра хиляди почитатели на авиацията. Събитието се организира под егидата на Община Горна Оряховица, с активното партньорство на Асоциацията на българската авиационна индустрия и с домакинството на Летище Горна Оряховица.

Целта на военния пилот и състезател по висш пилотаж Николай Калайджиев е да извърши 1000 излитания и кацания за 15 астрономически часа. Професионалният военен пилот и състезател по висш пилотаж Николай Казанджиев е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове и на Гинес. Официалният опит за нов рекорд на Гинес се провежда пред специална съдийска комисия. Това е както спортно предизвикателство, така и демонстрация на абсолютна концентрация, подготовка, воля, дисциплина и професионализъм, подчертаха от неговия екип.

След поредното приземяване за зареждане пилотът влизаше в студена вана с лед и отново подновяваше обиколките. Това се налага, защото в определен момент температурата в кабината достига почти 50 градуса по Целзий, и охлаждането е жизнено необходимо, коментира Калайджиев. Излитанията и кацанията обхващат 15 астрономически часа. Николай Калайджиев е лицензиран пилот в гражданската авиация. В рамките на девет години има 680 кацания, а сега в рамките на 15 часа ще направи 1000. Пилотът посочи, че неговата цел е космосът и освен останалите цели, подобни полети са подготовка и за космически мисии. Пилотът подчерта, че когато човек предизвиква себе, дава най-доброто.

Председателят на Българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков коментира, че днешният полет има няколко цели.

„Това не е само световният рекорд и затвърждаване на мястото на Горна Оряховица на световната карта, а мотивация за младите хора и показване на пътя към авиацията – било пилотна или безпилотна“, каза Иванджиков.

Когато усетят тръпката от полета, те ще се запалят и ще започнат да мечтая, дали за пилоти, инженери или ръководители на полети, но е важно младите да разберат, че в тази професия има мечти и адреналин, каза Иванджиков. Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков изрази надежда до края на годината летище Горна Оряховица да стане действащо за гражданската авиация.

Посетителите разгледаха изложбени и образователни зони, с участието на авиационни и дрон компании, образователни институции, технологични организации, иноватори и представители на професии с висока добавена стойност. Сред атрактивните щандове беше представянето на съвременните български космически храни. Те са разработени на базата на достиженията на българските учени през 80-те години на миналия век, а производството е възстановено преди пет години, каза Нели Симеонова от фирмата производител. Родители с деца, много млади хора и запалени по небето и космоса наблюдаваха с интерес демонстрационните умения на пилота.

#кацания #1000 излитания #опит за нов световен рекорд #Горна Оряховица

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