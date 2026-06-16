Зърнопроизводителите започват жътвата с надежда и притеснения: Прибираме една от най-скъпите реколти в историята

Жътвената кампания за 2026 година започва с очаквания за добра реколта, но и с редица въпросителни пред българските зърнопроизводители. Председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов коментира в студиото на "Денят започва" перспективите пред сектора, влиянието на международните конфликти върху производството и необходимостта от реформи в земеделието.

По думите му земеделските стопани посрещат началото на кампанията с оптимизъм, но окончателната оценка за добивите предстои:

"Всички земеделски производители подхождаме с голяма надежда към реколтата, която предстои да приберем. Дали тя ще оправдае очакванията ни, ще стане ясно едва когато започне жътвата. Към момента е трудно да се направи точна прогноза както за добивите, така и за общия размер на реколтата. Това, което можем да кажем със сигурност, е, че площите с пшеница в България са с около 2 милиона декара по-малко в сравнение с предходни години."

Според Проданов намалението на площите не е изолиран български феномен, а част от по-широка европейска тенденция:

"Причините са натрупаните трудности през последните години, неблагоприятната пазарна среда и високата себестойност на производството. Това не е проблем само на България. Във Франция, например, площите с пшеница тази година са намалели с около 10 милиона декара. Надявам се това да не се превърне в дългосрочна тенденция за Европа, защото в даден момент може да се окажем от традиционни износители на пшеница в позиция на зависими от внос държави."

снимка: БНТ

Една от основните теми в разговора бе липсата на финансово подпомагане за сектора въпреки исканията на браншовите организации:

"По време на служебния кабинет проведохме редица разговори, но те така и не доведоха до изплащане на финансови помощи за земеделските производители. Нашите колеги в почти цяла Европа вече получиха своите компенсации. България обаче все още не се е възползвала от възможностите и към момента нито зърнопроизводителите, нито останалите земеделски сектори са получили подкрепа."

По думите му необходимостта от такава помощ остава актуална въпреки приключването на военния конфликт в Близкия изток:

"Тези средства продължават да бъдат необходими. Именно през периода на конфликта направихме най-сериозните разходи по производството на настоящата реколта. Цените на горивата, торовете и суровините бяха силно повлияни от ситуацията. Всички сме щастливи, че военният конфликт приключва, но реколтата, която сега ще прибираме, остава една от най-скъпите произведени досега, а пазарните цени са на нива, които напомнят 2007–2008 година."

Проданов предупреди, че европейското земеделие все по-трудно се конкурира със световните производители:

"Русия и Украйна не са единствените големи играчи на пазара. Виждаме какво се случва и в държавите от Меркосур, включително Аржентина. Европа продължава да бъде остров на висока себестойност и все по-трудно успява да бъде конкурентна на останалите производители по света. Това се отразява изключително негативно върху целия сектор."

В навечерието на поредното лято земеделските производители отново поставят въпроса за напояването и достъпа до вода:

"През годините много правителства обявяваха напояването за приоритет. Но едно нещо е приоритет само когато е подкрепено с конкретни средства в бюджета и реални инвестиции. Засега не сме видели такива параметри. Добрата новина е, че язовирите са пълни и вода има. Оттук нататък е важно да не изпуснем ситуацията и да осигурим по-лесен достъп до този ресурс."

От бранша определят комуникацията с Министерството на земеделието като конструктивна, но подчертават, че реалните резултати тепърва предстоят.

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