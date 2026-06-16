Туристическият бранш настоява: Ремонтите по магистралите да не съвпадат с активния летен сезон

Ремонтите по основните пътища към българското Черноморие отново предизвикаха напрежение между туристическия сектор и държавните институции. Представители на бранша предупреждават, че затворените участъци, задръстванията и забавеното придвижване създават сериозни затруднения както за туристите, така и за бизнеса в разгара на летния сезон.

Представители на сектора твърдят, че проблемът се повтаря вече четвърта поредна година и настояват за по-добро планиране на инфраструктурните ремонти:

"В момента сме средата на юни и този разговор го водим вече четвърта година подред. Всяка година е едно и също. Въпросът е какво налага точно в началото на сезона да се извършват такива мащабни ремонти. Колеги ми се обаждат и казват, че вместо за четири часа пътуват по осем. Затова сме изпратили писма до институциите и настояваме този проблем да бъде решен", каза в "Денят започва" Веселин Налбантов, зам.-председател на БХРА и хотелиер.

Представителите на туристическия бранш са изпратили няколко официални писма както до Агенция "Пътна инфраструктура", така и до Министерския съвет. Те заявяват, че са готови да съдействат с предложения и експертни становища, вместо просто да отправят критики:

"Обръщаме се към новата власт не защото искаме помощ под формата на средства. Ние не искаме пари. Искаме да дадем съвети и да помогнем за решаването на тези проблеми. Бизнесът трябва да бъде чут, защото ние сме хората, които ежедневно работим с туристите и виждаме последствията от подобни решения."

Хотелиерите посочват, че според тях липсва достатъчно координация между държавните институции и бизнеса при планирането на ключови инфраструктурни дейности. Според представителите на сектора ремонтите вече оказват влияние върху интереса към почивките по Южното Черноморие:

"Не говорим само за сигнали и оплаквания. Има хора, които просто отлагат или се отказват да пътуват. В момента заетостта е далеч под очакваното. Туристите виждат какви са условията за придвижване и предпочитат да изчакат или да изберат друга дестинация. Това се отразява пряко върху бизнеса."

По думите на Веселин Налбантов трудният достъп до морските курорти влияе негативно върху резервациите въпреки инвестициите, направени в туристическата инфраструктура:

"Имаме прекрасна база, модерни хотели, отлични условия за почивка, хубав плаж и добър туристически продукт. Но когато хората трябва да прекарат часове в задръствания, това неизбежно влияе на избора им. Туризмът не е само хотелът – важно е и колко лесно можеш да стигнеш до него."

Сред предложенията на бранша е създаването на национален календар за стратегическите инфраструктурни ремонти, който да отчита активните туристически периоди:

"Точно това е нашата идея – да има предварително планиране и съгласуване с бизнеса. Когато става дума за основни маршрути към морето, трябва да се търси баланс между необходимите ремонти и туристическия сезон. Никой не казва да не се ремонтира, но тези дейности трябва да бъдат организирани така, че да не създават сериозни затруднения в пиковите месеци."

Според хотелиерите ремонтите могат да бъдат извършвани в по-спокойни периоди от годината, когато трафикът е значително по-слаб. Представители на бизнеса предупреждават, че ако не бъдат предприети мерки за по-добра организация, последствията за туристическия сектор могат да бъдат сериозни.

От Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха в позиция до БНТ, че ремонтите по автомагистрала "Тракия" са необходими за повишаване на безопасността на движението и трябва да приключат до края на юни. От пътната агенция посочват още, че през август, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен, по основните маршрути няма да се извършват ремонтни дейности.

За днес е насрочена среща между новото ръководство на АПИ и представители на туристическия бранш, на която ще бъдат обсъдени възможностите за по-добра координация между инфраструктурните проекти и нуждите на туристическия сектор.

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