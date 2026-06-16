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Андрей Новаков: Когато видиш цена, публикувана на сайта на авиокомпанията, това означава, че багажът ти е включен

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Европа
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Ако ви се полага компенсация, авиокомпанията вече ще бъде отговорна да се свърже с вас, заяви евродепутатът

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В момента, в който видиш цена, публикувана на сайта на авиокомпанията, това означава, че багажът ти е включен. Това заяви в "Денят започва" Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: „Когато си купуваш билет, виждаш, че той струва 50 евро. Купуваш го, защото изглежда евтин, а след това се оказва, че дължиш още 50 евро за куфар, после още 20 евро за място, а ако се чекираш на летището – още 20 евро. Така билетът става 120 евро вместо 50. Това, което правим е да осигурим ясна прозрачност при определянето на цените. В момента, в който виждаш цена, публикувана на сайта на авиокомпанията или в някоя от търсачките, това означава, че багажът ти е включен. Ако доброволно отбележиш, че не искаш да пътуваш с куфар, тогава получаваш отстъпка от цената на билета и пътуваш по-евтино.“

Пътниците ще се радват и на много по-голям набор от права.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: „Ако полетът закъснее с повече от 3 часа и ви се полага компенсация, авиокомпанията вече ще бъде отговорна да се свърже с вас и да ви каже как можете да получите парите си. А не вие да пишете имейли, да търсите агенции, които да ви помогнат, а след това да ви вземат половината от сумата.“

По отношение на промените, свързани с пътуващите семейства, Новаков коментира:

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: „Децата вече ще могат да седят заедно с родителите си, без да заплащат допълнително. Когато едно семейство пътува с една резервация и очевидно с едни билети, то да бъде изкуствено разделено, за да можеш след това да му събереш по 25 евро, за да седне заедно, не е просто неудобство. Когато детето е на 5 години, то не може да пътува само. Затова всяко семейство с деца до 14 години, което е закупило билети в една резервация, ще бъде настанявано безплатно едно до друго.“

По казуса се намеси и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, която се включи в преговорите с останалите институции.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Беше исторически факт, че тя взе решение лично да се включи в преговорите. Истината е, че авиокомпаниите, които имат бизнес за десетки милиарди евро, разполагат и с огромно лоби, което беше впрегнато и в тези преговори. Когато излезеш и кажеш, че хората вече ще бъдат настанявани безплатно един до друг, това означава стотици милиони по-малко приходи за авиокомпаниите, които досега са печелили от това."

Новаков обясни, че когато пътниците си купят билет с европейска авиокомпания, ще имат етикет, който гарантира, че се възползват от пълния набор права в Европейския съюз, което допълнително ще улесни хора с увреждания, заяви евродепутатът.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Когато знаеш, че си защитен, особено ако говорим за хора с увреждания – от вратата на летището до вратата на самолета и обратно – никой не може да ти отнеме правото да пътуваш свободно, както всички останали. Ако се случи така, че летището не може да ти предостави инвалидна количка и заради това изпуснеш полета си, ще имаш право на възстановяване на парите, компенсация за причиненото неудобство и осигуряване на нов полет."

Авиокомпаниите ще разполагат с 12 месеца, за да приведат системите си в съответствие с новото законодателство. Ако решат да заобикалят правилата, са предвидени сериозни санкции, включително глоби, изчислявани като процент от оборота им.

Вижте целия разговор във видеото

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#самолетни билети #Андрей Новаков #авиокомпании #ГЕРБ #пътници #новини в Метрото

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