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Европейският парламент засилва защитата на пътуващите със самолет

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европейският парламент засилва защитата на пътуващите със самолет
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Членовете на Европейския парламент постигнаха споразумение относно правилата за въздушните пътници, което запазва компенсациите при закъснения от три часа, гарантира по-бързо обезщетение, безплатни места за деца и прозрачност на цените на полетите.

Споразумението има за цел да защити пътниците от смущения по време на пътуването, като отказ за качване на борда, закъснения или отменени полети. Правилата не са били актуализирани от 2004 г. насам.

„Европейският парламент винаги е бил най-решителният защитник на правата на пътниците във въздушния транспорт. Това споразумение ще укрепи правата на пътниците във въздушния транспорт в цяла Европа. То ще доведе до по-голяма прозрачност и предвидимост както за потребителите, така и за авиокомпаниите, без да създава ненужна бюрокрация за нашата индустрия. Парламентът се бори упорито, за да направи пътуването по-справедливо и процедурите по-ясни, и точно това постигнахме“, заяви Роберта Мецола, председател на Европейския парламент.

Преговарящите от страна на Парламента се противопоставиха на опитите да бъдат ограничени правата на пътниците във въздушния транспорт. Съгласно споразумението пътниците запазват правото си на възстановяване на разходите или пренасочване на пътуването, както и правото да претендират за обезщетение, ако полетът им е закъснял с повече от три часа, ако е отменен по-малко от 14 дни преди датата на излитане или ако им бъде отказан достъп на борда.

Обезщетението за закъснели или отменени полети ще зависи от разстоянието на полета: 250 евро за пътувания до 1500 км, 400 евро за пътувания между 1500 км и 3500 км и 600 евро за всички останали по-дълги пътувания. Авиокомпаниите ще имат възможност да намалят обезщетението с 50% за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложено пренасочване към крайната дестинация след нарушения на пътуването или ако закъснението при пристигането не надвишава четири часа.

Въпреки това авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са причинени от събития извън техния контрол. Новите правила ще съдържат отворен списък на тези извънредни обстоятелства, включващ например природни бедствия, война, неблагоприятни метеорологични условия, нарушаващи реда пътници или стачки на летища, аеронавигационни или наземни обслужващи фирми.

Във всички случаи въздушните превозвачи ще имат задължението да се погрижат за блокираните пътници, като им предоставят освежителни напитки на всеки два часа чакане, храна след три часа и, ако е необходимо при дълги закъснения, нощувка за максимум три нощи, се посочва в споразумението.

Авиокомпаниите ще трябва да предоставят по електронен път на пътниците, засегнати от смущения по време на пътуването (закъснение или отмяна), ясни инструкции за това как да подадат заявление за обезщетение в срок до четири дни след приключването на пътуването им.

Членовете на Европейския парламент гарантираха, че пътниците няма да бъдат задължени да имат потребителски профил или да използват конкретно приложение, за да получат тази информация. Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат заявление за обезщетение, докато авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да изплатят обезщетението или да се позоват на извънредни обстоятелства, да обяснят защо няма да бъде предоставено обезщетение и да насочат пътниците към процедурата за разглеждане на жалби.

Пътниците с увреждания и с намалена подвижност ще имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако пропуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до изхода за качване. Семействата с деца няма да бъдат разделяни при разпределянето на местата, като въздушните превозвачи са задължени да гарантират, че всяко лице, придружаващо дете на възраст под 14 години, ще бъде настанено на съседно място без допълнително заплащане. Същото право ще важи за пътниците с увреждания и намалена подвижност, както и за бременните жени.

Новите правила включват и правото да се пренася на борда, без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница. По настояване на евродепутатите прозрачността на цените и сравнимостта на самолетните билети бяха подобрени, като авиокомпаниите, посредниците и интернет порталите за търсене бяха задължени винаги да показват цената на самолетния билет, включваща ръчен багаж, още в началото на процеса на резервация.

Преговарящите се споразумяха, че авиокомпаниите могат да предлагат по-евтини билети на пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.

На пътниците вече няма да се начисляват допълнителни такси за поправка на грешки в изписването на името или за получаване на разпечатана версия на бордната карта, ако вече са се регистрирали. Членовете на Европейския парламент също така гарантираха правото на пътниците да получават бордни карти в електронен формат при регистрация, без да се изисква или налага създаването на потребителски акаунт или използването на специално приложение.

Освен това на пътниците не може да бъде отказан достъп на борда на основание, че са използвали собствена разпечатана версия на бордна карта, издадена в електронен формат.

#засилена защита #със самолет #пътуващи #ЕП

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