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Начален удар - 16.06.2026 г.

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Гледайте сутрешното предаване на БНТ посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 16062026
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В поредното издание на сутрешното предаване „Начален удар“ по БНТ гост на водещата Тереза Мутафчиева бе Деян Спасов – Део от онлайн платформата "ФутБолен мозък“. Той коментира най-интересните моменти и тенденции от петия ден на Световното първенство по футбол 2026, като анализира срещите Испания - Кабо Верде, Белгия - Египет, Саудитска Арабия - Уругвай и Иран - Нова Зеландия.

Спасов обърна специално внимание на историческото равенство на дебютанта Кабо Верде срещу европейския шампион Испания, както и на представянето на останалите отбори в един от най-любопитните дни от началото на шампионата.

Гост в студиото бе и писателят Георги Бардаров, който сподели своята гледна точка за човешките истории зад футболните резултати и за емоциите, които световното първенство носи на феновете по цял свят. В разговора бяха засегнати и темите за ролята на футбола като културен и социален феномен, както и за влиянието на големите спортни форуми върху обществото.

#"Начален удар" #Мондиал 2026

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