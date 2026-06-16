Начален удар - 16.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване „Начален удар“ по БНТ гост на водещата Тереза Мутафчиева бе Деян Спасов – Део от онлайн платформата "ФутБолен мозък“. Той коментира най-интересните моменти и тенденции от петия ден на Световното първенство по футбол 2026, като анализира срещите Испания - Кабо Верде, Белгия - Египет, Саудитска Арабия - Уругвай и Иран - Нова Зеландия.

Спасов обърна специално внимание на историческото равенство на дебютанта Кабо Верде срещу европейския шампион Испания, както и на представянето на останалите отбори в един от най-любопитните дни от началото на шампионата.

Гост в студиото бе и писателят Георги Бардаров, който сподели своята гледна точка за човешките истории зад футболните резултати и за емоциите, които световното първенство носи на феновете по цял свят. В разговора бяха засегнати и темите за ролята на футбола като културен и социален феномен, както и за влиянието на големите спортни форуми върху обществото.