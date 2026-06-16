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Христо Янев: Ще подготвим ЦСКА по най-добрия начин за това, което предстои

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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"Червените“ заминаха на лагер в Австрия, където ще продължат подготовката си за новия сезон и участието в Лига Европа

Христо Янев: Ще подготвим ЦСКА по най-добрия начин за това, което предстои
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА замина за двуседмичен подготвителен лагер в Австрия, където тимът ще продължи подготовката си за новия сезон и предстоящото участие в европейските клубни турнири.

Преди отпътуването старши треньорът Христо Янев заяви, че основният акцент в лагера ще бъде върху физическата подготовка, тъй като времето до първите официални мачове е ограничено.

"Условията са добри. Времето ни е ограничено, затова ще наблегнем основно на кондиционната работа. Целта е в този кратък период да подготвим отбора възможно най-добре за това, което предстои“, коментира Янев.

Наставникът не изключи възможността по време на лагера групата да бъде увеличена с нови футболисти.

"Възможно е да се приберем с по-голяма група футболисти, но към момента нищо не е сигурно“, добави той.

Янев говори и за младите играчи, които ще получат шанс да се включат в подготовката на първия отбор.

"За тях това е възможност да се докоснат до първия отбор и да покажат качествата си. Това е шанс да разгърнат потенциала си“, каза треньорът.

Част от националите на ЦСКА ще се присъединят директно към лагера в Австрия, сред които Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле и Джеймс Ето'о. В групата са и футболисти, които през миналия сезон бяха преотстъпени.

Общо 26 играчи ще бъдат на разположение на Янев. В Австрия „червените“ ще изиграят контроли срещу Динамо Киев, Полесие Житомир и Карабах, а по-късно днес ще научат и първия си съперник в квалификациите на Лига Европа.

#ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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