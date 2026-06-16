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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Арабистът проф. Владимир Чуков: На всички ни се иска споразумението между САЩ и Иран да е устойчиво

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Арабистът проф. Владимир Чуков: На всички ни се иска споразумението между САЩ и Иран да е устойчиво
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Вчера имаше добри новини, свързани с войната в Иран - има сделка, войната спира. Въпросът е - за кратко или за дълго. Параметрите на споразумението и равносметката от последните 4 месеца война коментира в студиото на "Денят започва" арабистът проф. Владимир Чуков.

"На всички ни се иска споразумението да бъде устойчиво. Нека тази война да приключи. Защото ние плащаме от джоба си. Видяхте инфлацията в еврозоната - около 1,5% се счита, че са дошли от тази война," коментира Чуков.

Той поясни, че договарянето на окончателния текст на споразумението трябва да мине през Камарата на представителите и през Сената на САЩ. Според него, големият въпрос е ще обяви ли някой победа в тази война и какво се случи в нея.

"Да се върна на интервютата на Джей Ди Ванс. Пред Fox News, NBC той обясняваше вчера какви са бонусите, какво е постигнала Америка в този меморандум. Като погледнете обаче в иранската преса, виждате точно обратната картина. Абсолютно всичко е завъртяно в инверсна форма. И ние трябва първо да видим, да прочетем и сами да си направим една равносметка за какво са се договорили", обясни той.

Вижте целия разговор във видеото

#споразумение с Техеран #войната в Иран #САЩ - Иран #войната в Близкия изток #арабист #проф. Владимир Чуков

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