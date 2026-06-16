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Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Политика
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В Министерския съвет беше представена Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА)

румен радев въвеждаме прозрачност механизми злоупотребите публични средства
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА).

Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена е от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Румен Радев, министър-председател: "Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху изразходването на публични средства и обществените поръчки."

Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите за над 51,6 млрд. евро дадени по 193 161 обществени поръчки.

Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията.

#СИГМА #премиера Румен Радев #обществени поръчки #новини в Метрото

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