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Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Чакандракова
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Чете се за: 02:35 мин.
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задържаха мъж извършена телефонна измама територията гърция
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Нов вид телефонна измама. В схемата се използват телефонни номера на лични лекари, от чието име се звъни на пациенти и се искат плащания на несъществуващи такси.

Първият сигнал за новите телефонни измами идва от пловдивското село Скутаре, където в почивните дни майка на две деца получила телефонно обаждане от личния им лекар. Непознат мъжки глас обяснил, че имат неплатени такси за прегледи, за които трябвало да се преведат пари веднага. Назовал пълните имена на децата, което направило обаждането достоверно.

Ваня Кръстева, майка на децата: „Аз му обясних, че няма да платя онлайн в този ден. Категорично отказвам, докато не разбера какъв е казусът. Евентуално в работен ден ще я потърся. Той наистина стана доста агресивен. Започна да заплашва. Смешното беше, че говореше за смъртоносни инжекции на децата и ми затвори телефона. Оттам започнах да звъня на личната лекарка. Жената беше много учудена. Отсреща вече беше тя на телефона и казва, че телефонът ѝ е бил до нея, абсолютно на никой не го е давала.“

Обаждания от името на лични лекари получили и други пациенти в Пловдив. Подобно позвъняване, но от номера на детската градина на детето ѝ, имала и друга жена от Пловдив. Измамникът отново разполагал с имена и други лични данни.

Според експерти по киберсигурност новата измама очевидно е дело на организирана престъпна група, която е разбила голяма база данни. Търсят жертвите си чрез т.нар. спуфинг – симулирано обаждане от друг номер, без собственикът му дори да подозира това.

Явор Колев, експерт по киберсигурност: „Чрез интернет телефония се подменя номерът, който изглежда да е номер на официална институция, в случая на лекари. Вероятно става дума за компрометирани компютри на лични лекари, заразени компютри, от които са откраднати бази данни. И вишинг може да бъде използван чрез генериране с изкуствен интелект – говор на лекаря.“

#личен лекар #такси #телефонна измама #лекари

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