ЕП дебатира доклада за напредъка на Република Северна Македония за еврочленство

На фона на вандалския акт срещу нашата мисия в Скопие и на фона на притесненията на българския президент, Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към членство в Европейския съюз.

В доклада, който беше приет в началото на месеца в комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави.

Дебатът се провежда ден, след като в Скопие бяха запалени два дипломатически автомобила на българското посолство.

Андрей Новаков, евродепутат, ГЕРБ/ЕНП: "Управляващите в Северна Македония ще кажат, че това е отделен инцидент, човек, когото ще хванем и осъдим и вероятно на много места по света това би се приело като оправдание. Само че когато политиците насаждат език на омразата, когато си министър-председател, министър на външните работи или нещо друго, излезеш и говориш за източни съседи и дори не им споменаваш името, тогава, когато подтикваш хората към омраза към българите и това нещо се случи, ти си точно толкова отговорен. Ако аз в момента изляза по телевизията и започна да призовавам хората към насилие, към омраза към дадена държава или дадена етническа група и утре те отидат и ги подпалят или ги набият - това е и моя отговорност."

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