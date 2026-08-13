Кристиян Занов: Опитвам се да се уча от по-опитните в националния отбор

Баскетболният национал на България Кристиян Занов получи дебютна повиквателна преди предстоящата евроквалификация с Румъния.

Срещата е в неделя, 30 август, от 18:00 часа в Румъния.

"Чувствам се добре, каквато е и атмосферата в отбора. Радвам се, че момчетата ме приемат. Опитвам се да попивам от по-опитните и да се уча", сподели той при открита тренировка в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Баскетболистът се наслаждава на богато баскетболно лято. Възпитаникът на БУБА Баскетбол игра в младежката Евролига с екипа на Панатинайкос, а след това бе в състава на България на европейското първенство за юноши до 18 години, дивизия А.

"Не бих казал, че има напрежение. Има лека умора. Още не съм решил къде ще играя през следващия сезон", допълни центърът.

Вижте цялото интервю във видеото.