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"Адресът на историята": Столични ученици събират на едно място къщите на бележити българи

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Общество
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Дванайсетокласници от столичната Първа английска гимназия създадоха интерактивна карта, която събира на едно място уникални български къщи и живелите в тях известни българи. Дигиталната платформа се нарича "Адресът на историята", а създателите ѝ вярват, че историята не трябва да остава само в учебниците.

Седем момчета от Английската гимназия започнали проекта като част от уроците по Гражданско образование. Проучили архивни източници, прочели исторически книги, снимали на терен старите къщи и паметните им плочи в цялата страна. Открили кой известен българин къде е живял.

Георги Петков, "Адресът на историята": "Започваме, можем да кажем, от Алеко Константинов чак до хора като Яна Язова. Всеки човек, който е направил нещо заслужава да бъде качен. Можем да видим за Алеко Константинов неговия дом къде се намира."

Георги показва и блока в Плевен, където е живял известният зъболекар Маргарит Маргаритов. Домът на Цветан Радославов в София. И този на Тодор Бурмов.

Георги Петков, НПО "Адресът на историята": "Това е наистина красива сграда, която заслужава хората да се обърнат и да я видят, когато минават край нея."

Божидар пък ни води във Враца, в къщата на Мито Анков.

Божидар Косев, НПО "Адресът на историята": "Както виждате, има си паметна плоча. От нея можем накратко да разберем, че той е един от лидерите на Врачанския революционен комитет."

В платформата вече има 200 снимки, скоро ще бъдат качени още 400. Младежите направили и календар кога са родени или починали видните ни сънародници. С проекта си те станали лауреати на Националната олимпиада по гражданско образование.

Александър Чакмаков, директор на Първа английска гимназия: "И се надявам техните уроци, които завещават на по-малките от тях да ги мотивират, така че и догодина нашите ученици да се представят по подобен добър начин."

Надеждата е картата да предизвика, от една страна, интереса на обществото и от друга - да се използва в часовете по история.

#"Адресът на историята" #дванайсетокласници #Първа английска гимназия #интерактивна карта

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