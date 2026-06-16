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Окръжният съд в Монтана върна на длъжност отстранения кмет на Лом

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Окръжният съд отмени мярката на кмета на Лом.

Кметът на Лом Цветан Петров беше временно отстранен от длъжността кмет на Община Лом, тъй като е обвинен в умишлено престъпление срещу политическите права на гражданите.

Според обвинението той е предлагал по 50 евро на служители на общинско предприятие, за да гласуват за определена политическа сила с конкретна преференция в полза на лице.

На 28 май съдът в Лом уважи искането на прокуратурата и отстрани временно Цветан Петров от кметския пост.

Мярката спрямо него бе взета, за да се предотвратят негови действия, които може да попречат на разследването срещу него.

Основен аргумент на съда в Лом за решението му от 28 май беше, че кметът би могъл да окаже натиск върху основните свидетели в разследването, тъй като е в преки служебни отношения с тях.

Днес тричленен състав на Окръжен съд - Монтана взе решение, с което отменя временната мярка и Цветан Петров може да се върне на работа като кмет на Община Лом, тъй като разследването срещу него е приключило.

В хода на досъдебното производство по случая са разпитани 21 свидетели.

То бе образувано през месец април след изтичане на запис, в който се чува как кметът на Лом предлага пари срещу гласуване на служители на общинско предприятие.

Тогава Цветан Петров не отрече, че записът е истински, а заяви, че това негово действие било породено от желанието му да помогне на хората, присъствали на срещата с него, на която е направен и изтеклият в социалните мрежи запис.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

#връщане на длъжност #кмет на Лом #съд Лом #отменяне на решение #Окръжен съд Монтана

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