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Слънчево време, с валежи и гръмотевици в Южна България следобед

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В следобедните часове, над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Превалявания и гръмотевици се очакват в Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера, между 24 и 29°, в София – около 27, по Черноморието – между 24 и 27°. Ще духа умерен вятър – от запад-северозапад.

През нощта в Рило-Родопската област, а утре - и в районите около Западна и Централна Стара планина, отново се очакват валежи, гръмотевици и градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 26. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България – от югоизток.

Слънчево ще бъде на морския бряг, със слаб вятър – от изток, по северното крайбрежие – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е между 17 и 21° – по северното крайбрежие, и около 22° – по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа слаб до умерен, северозападен вятър. Очакват се временно интензивни валежи и гръмотевични бури.

В четвъртък затоплянето ще продължи. Валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските и източните части от страната. Остава и повишена вероятността за градушки. В петък, следобедни превалявания се очакват само в планинските райони, а в събота – ще бъде предимно слънчево. Повишението на температурите ще продължи. Слънчево ще бъде и в неделя, но не са изключени изолирани превалявания – главно в планините. В по-голямата част от страната ще бъде горещо, с температури – над 30°.

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