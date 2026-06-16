Евродепутатите разгледаха доклада за напредъка на Република Северна Македония за членство в ЕС

В европейския парламент в Страсбург приключи дебатът за напредъка на РСМ по пътя й към членство в Европейския съюз.

Това, което евродепутатите за пореден път призоваха, е политиците в Скопия да променят Конституцията си и да включат българите в нея, ако искат да отблокират процеса за присъединяване към Европейския съюз.

По отношение на текста, за който говори и президентът Илияна Йотова, отпадането е било предложено от докладчика, който е евродепутат от австрийските Зелени. Томас Вайц настоява този текст да бъде премахнат, въпреки че подобен е имало предишни години в подобни доклади за напредъка на Република Северна Македония. Но дори този текст да бъде премахнат от окончателния вариант на доклада, той няма да промени нищо и Република Северна Македония така или иначе трябва да изпълнява договорите с България, протокола към него, а също така и преговорната рамка.

Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/EНП: “В преговорната рамка е и Договора с България заедно с протоколите и разбира се и затова има текст в проектодоклада, който казва, че комисията по историческите и образователните въпроси трябва да работи, призовава се тази комисия за работи въз основа на академичните и научни методи, въз основа на автентичните, обективни доказателства, както всяка наука прави." Станислав Стоянов, евродепутат от “Възраждане”/Европа на суверенните нации: “Във въпросната поправка няма нищо притеснително, тя се позовава на неща, които са част от договора, втория протокол. Такава поправка е вкарвана и в предишни години, тя съществува вече, така че тестът е много, много идентичен, да не кажа същия, който съществува назад във времето." Ивайло Вълчев, евродепутат от ИТН/Европейски консерватори и реформисти: "Проблемът този път е и вече нямам свян да го кажа това нещо, че очевидно докладчикът се опитва да представи текст - такъв, който ще хареста на властите на РСМ, а не такъв, който отразява логиката, здравия разум и действителността такива, каквито те са. Да докладчикът много иска да отпадне един текст, в който са споменати всички крайъгълни камъни на споразумението между ЕС и РСМ."

Гласуването на доклада ще бъде утре на обяд.



Вижте още в прякото включване на кореспондента на БНТ в Страсбург Десислава Апостолова