Министър Иван Василев: Над 30% от обществените поръчки са спечелени при участие само на една фирма

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи новата платформа „Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки. По думите му в „Още от Деня“ основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Представихме платформата „Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията.“

Министърът посочи и един от най-притеснителните изводи от анализа на данните в платформата.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Интересен факт, който всички зрители могат да видят, е, че когато отворят „Сигма“, ще видят едно число – над 30% от спечелените обществени поръчки са били с участието само на една фирма. Това означава, че 16 милиарда евро през годините са отивали в процедури с много слаба конкуренция. Така са били направени поръчките, че да ограничават участието, което намалява конкуренцията, вероятно завишава стойностите и със сигурност влияе негативно върху качеството и ефективността при разходването на публичните средства.“

Според Василев платформата ще бъде надграждана с инструменти за автоматичен контрол върху обществените поръчки.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „В първата версия даваме прозрачност. Казваме: парите са отивали тук. В следващата версия ще надградим с контрол в процеса на възлагане, така че да не се фаворизират фирми и да не се пишат поръчки за конкретен изпълнител. В последващ етап ще оценяваме и офертите на компаниите, за да не се завишават изкуствено цените на стоките и услугите, които се продават на държавата.“

Министър Василев обяви и предстоящи промени в ръководството на „Информационно обслужване“.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Ще свикам ново Общо събрание в кратък срок, на което ще предстоят промени в ръководството на „Информационно обслужване“. Има нужда от свежест, има нужда от изграждане на екип и капацитет, така че да продължи ускореното развитие на дигиталните услуги, които да отговарят на нуждите на гражданите. В момента имаме добра основа, която обаче трябва да бъде надграждана.“

Министърът даде пример как е използвал новата платформа „СИГМА“.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Направих си експеримент, защото обичам животните, за една община - община Белица. Може да видите фирмата, която най-много пари е спечели от община Белица. Вижте тази фирма дали е получала пари от други общини, които са със същото политическо лидерство и ръководство. Ние като Министерство на иновацията и дигиталната трансформация, нашата роля не е да сочим с пръст, а да дадем инструментите на всички хора, да могат те да направят своите изводи, а ние чрез технологията да правим по-ефективното разходване на публичните средства.“

Министърът съобщи още, че в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация се предвижда съкращаване на щатни бройки.

„Предложили сме нова структура, в която съкращаваме 120 щатни бройки“, каза Иван Василев.

Той подчерта, че целта на дигиталната трансформация е администрацията да стане по-бърза и по-ефективна чрез използването на технологии.

„Технологията ни дава възможност да постигаме повече с по-малко. Тя може да помогне някои процеси да се случват по-бързо, автоматично и незабележимо за хората. Да няма нужда държавата да ви иска документ, който сама ви е издала. Правим всички системи интегрирани, за да бъде бързо, лесно и удобно за хората“, заяви министърът.

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