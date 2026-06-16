БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
Чете се за: 01:40 мин.
Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за...
Чете се за: 02:30 мин.
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с...
Чете се за: 01:00 мин.
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руска рафинерия в предградията на Москва беше поразена от украински дронове

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Руска рафинерия в предградията на Москва беше поразена при украинска атака с дронове.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват момента на удара и огромния пожар, който е обхванал съоръжението. Рафинерията на "Газпромнефт" e най-голямата в района на руската столица и годишно в нея се преработват близо 12 млн. тона петрол.

Украинският президент потвърди за атаката и каза, че целта е Русия да разбере, че украинските сили могат да извършват удари и на 500 км навътре в страната.

Междувременно от Кремъл отговориха на коментара на Зеленски, че е предложил среща с Владимир Путин в кулоарите на Г-7, но той е отказал. Според Дмитрий Песков, руският лидер не е получавал официална покана за никакви разговори.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Както знаете, няма официална комуникация между Москва и Киев. Колкото до Зеленски, Путин многократно е казвал, че ако иска да се срещнат и е готов за сериозни разговори, винаги може да дойде в Москва и ще бъде приет."

#удар на украински дронове #руска рафинерия # Г-7 #Русия #преговори #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
2
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
3
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите
4
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
5
Симеон Дянков: Общият дефицит за 2025 година е около 5,5% от БВП
Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
6
Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: Русия

Украйна е другата водеща тема на срещата на Г-7 в Евиан
Украйна е другата водеща тема на срещата на Г-7 в Евиан
Зеленски и Тръмп са обсъдили войната и възможностите за мир, според Киев това е бил "съдържателен разговор" Зеленски и Тръмп са обсъдили войната и възможностите за мир, според Киев това е бил "съдържателен разговор"
Чете се за: 00:50 мин.
Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва
Чете се за: 00:45 мин.
Прехванатият в Ламанша петролен танкер от руския сенчест флот е плавал под камерунски флаг Прехванатият в Ламанша петролен танкер от руския сенчест флот е плавал под камерунски флаг
Чете се за: 00:40 мин.
Британските въоръжени сили задържаха кораб на руския сенчест флот в Ламанша Британските въоръжени сили задържаха кораб на руския сенчест флот в Ламанша
Чете се за: 01:07 мин.
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна
8548
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за тежката...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
МВнР извикаха временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас заради подпалените дипломатически автомобили МВнР извикаха временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас заради подпалените дипломатически автомобили
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ