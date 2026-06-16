Руска рафинерия в предградията на Москва беше поразена от украински дронове

Руска рафинерия в предградията на Москва беше поразена при украинска атака с дронове.



Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват момента на удара и огромния пожар, който е обхванал съоръжението. Рафинерията на "Газпромнефт" e най-голямата в района на руската столица и годишно в нея се преработват близо 12 млн. тона петрол.

Украинският президент потвърди за атаката и каза, че целта е Русия да разбере, че украинските сили могат да извършват удари и на 500 км навътре в страната.

Междувременно от Кремъл отговориха на коментара на Зеленски, че е предложил среща с Владимир Путин в кулоарите на Г-7, но той е отказал. Според Дмитрий Песков, руският лидер не е получавал официална покана за никакви разговори.