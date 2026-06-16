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Слав Петков: България се справя отлично в домакинството си на световното първенство за атлети със синдром на Даун

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
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Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност отличи на представянето българските състезатели.

Слав Петков
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Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков смята, че България се справя отлично в домакинството си на световното първенство за атлети със синдром на Даун.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

"Малко ми е трудно да си дам оценка на това, което сме направили. Световната федерация и всички участници тук могат да дадат оценка. До този момент всички казват, че сме се справили отлично. Все пак да не забравяме, че имаме още един състезателен ден. Искаме всичко да мине гладко. След това ще си дадем равносметка. Радвам се, че България, като домакин и дебютант в организацията на такъв голям форум, според мен се справя отлично. Аз давам много висока оценка за целия екип, който работи в организацията на това първенство", сподели той в интервю за БНТ.

Президентът на централата отличи на представянето българските състезатели.

"Вчера направихме световен рекорд, което вече ни изкара в челните позиции в трибоя, пак от Александър Асенов. Точно заради това бих дал и много висока оценка и на техните треньори. Виждате, че почти във всеки спорт от петте, които се провеждат, имаме медали. Това са заслужени медали, защото те се изкарват с много труд, много пот, много работа. Изисква се, да си положил много усилия", допълни Петков.

Според него спортистите със синдром на Даун ще се радват на още по-голяма подкрепа за в бъдеще.

"Не очаквах толкова много хора да дойдат на откриването на първенството в центъра на София. За първи път, според мен, София видя действително синдром на Даун какво може и мисля, че ние се заявихме в правилния момент на точното място. Синдром на Даун е тук и те могат да постигат много неща, така че благодаря на всички, които подкрепиха, които ръкопляскаха, които подкрепяха тези младежи в тяхното представяне, техният дебют. Тези младежи имат нужда от своите мечти, те имат нужда от подкрепата на хората и това е – вярвайте им и ги подкрепете", завърши Петков.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Световното първенство за атлети със синдром на Даун #Слав Петков

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