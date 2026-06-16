Шест медала за България във втория ден на турнира по спортна гимнастика от световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Българските състезатели по спортна гимнастика завоюваха шест медала (два златни, два сребърни и два бронзови) на финалите на отделните уреди във втория ден на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Радена Ангелова стана световна шампионка на финала на смесена успоредка с 14.166 точки и има бронз на прескок с 13.883. Първа на прескок е Мария Барбара Ветцел Агилар (Мексико) с 15.233.

При юношите младша възраст Николай Тодоров стана шампион на земна гимнастика с оценка 13.000 точки, а сребро има Радослав Тончев с 11.966.

При мъжете на финала на земя Емилиян Костадинов е втори с 14.766, на халки той има бронз с 14.600, а на кон с гривни е четвърти с 13.033 точки.

Рамонола Сикандер се нареди осми на земя с 13.566 и седми на халки с 13.566.

Шампион на земна гимнастика е Рикардо Майно (Италия) с 14.900 точки, който е първи и на халки с 15.633, а на кон с гривни триумфира Хоакин Ларсен (Норвегия) с 13.366 точки.

Утре предстоят финалите на останалите уреди при жените, мъжете и юношите младша възраст.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.