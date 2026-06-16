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Шест медала за България във втория ден на турнира по спортна гимнастика от световното първенство за спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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Два златни, два сребърни и два бронзови медала за българските състезатели.

Шест медала за България във втория ден на турнира по спортна гимнастика от световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Снимка: БТА
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Българските състезатели по спортна гимнастика завоюваха шест медала (два златни, два сребърни и два бронзови) на финалите на отделните уреди във втория ден на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Радена Ангелова стана световна шампионка на финала на смесена успоредка с 14.166 точки и има бронз на прескок с 13.883. Първа на прескок е Мария Барбара Ветцел Агилар (Мексико) с 15.233.

При юношите младша възраст Николай Тодоров стана шампион на земна гимнастика с оценка 13.000 точки, а сребро има Радослав Тончев с 11.966.

При мъжете на финала на земя Емилиян Костадинов е втори с 14.766, на халки той има бронз с 14.600, а на кон с гривни е четвърти с 13.033 точки.

Рамонола Сикандер се нареди осми на земя с 13.566 и седми на халки с 13.566.

Шампион на земна гимнастика е Рикардо Майно (Италия) с 14.900 точки, който е първи и на халки с 15.633, а на кон с гривни триумфира Хоакин Ларсен (Норвегия) с 13.366 точки.

Утре предстоят финалите на останалите уреди при жените, мъжете и юношите младша възраст.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

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