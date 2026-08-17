БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда...
Чете се за: 02:30 мин.
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите...
Чете се за: 05:47 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България със 7 джудисти на световното за кадети в Еквадор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата в град Гуаякил е от 20 до 23 август.

световно първенство по джудо за кадети в София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България ще бъде представена от 7 джудисти на световното първенство за кадети в Еквадор. В състава са Махмуд Джафар (до 60 кг), Владимир Тодоров (до 66 кг), Иван Николчев (до 81), Цветомир Вълков (90+), София Маврова (до 44), Андреа Стоева (до 63) и Мария Шекерлиева (73+).

Делегацията ще бъде водена лично от президента на федерацията по джудо доц. д-р Румен Стоилов.

Надпреварата в град Гуаякил е от 20 до 23 август. Миналата година турнирът в тази възрастова група се проведе в “Асикс Арена” в София, а отборен шампион стана тимът на Узбекистан.

#Световно първенство по джудо за кадети #Румен Стоилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
2
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Жега до края на август, във вторник – валежи, гръмотевици и градушки
3
Жега до края на август, във вторник – валежи, гръмотевици и...
Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила
4
Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила
Стилияна Николова завърши световното във Франкфурт със сребро на лента
5
Стилияна Николова завърши световното във Франкфурт със сребро на лента
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
6
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Бойни спортове

Три медала за България на Европейската купа за младежи и девойки в Скопие
Три медала за България на Европейската купа за младежи и девойки в Скопие
България с двама представители на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун България с двама представители на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 01:27 мин.
Женският национален отбор по таекуондо ще проведе едноседмичен лагер в Пекин Женският национален отбор по таекуондо ще проведе едноседмичен лагер в Пекин
Чете се за: 01:45 мин.
Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети
Чете се за: 05:32 мин.
Отлично представяне на родните таекуондисти на Portugal Open G1, Кимия Ализаде се завърна с медал Отлично представяне на родните таекуондисти на Portugal Open G1, Кимия Ализаде се завърна с медал
Чете се за: 02:50 мин.
Пет медала за България на световното по карате в Клуж-Напока Пет медала за България на световното по карате в Клуж-Напока
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от международен филмов фестивал
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда от...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството на конкурса "Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството на конкурса
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на незаконните сгради? Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на незаконните сгради?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и чест“ в Пловдив, сред тях баща и син Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и чест“ в Пловдив, сред тях баща и син
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите отпреди близо век
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
36-годишен мъж се бори за живота си след инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Щети за хиляди евро: Счупиха козирката на една от новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп намалява ученията с Южна Корея заради Ким и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ