България със 7 джудисти на световното за кадети в Еквадор

България ще бъде представена от 7 джудисти на световното първенство за кадети в Еквадор. В състава са Махмуд Джафар (до 60 кг), Владимир Тодоров (до 66 кг), Иван Николчев (до 81), Цветомир Вълков (90+), София Маврова (до 44), Андреа Стоева (до 63) и Мария Шекерлиева (73+).



Делегацията ще бъде водена лично от президента на федерацията по джудо доц. д-р Румен Стоилов.



Надпреварата в град Гуаякил е от 20 до 23 август. Миналата година турнирът в тази възрастова група се проведе в “Асикс Арена” в София, а отборен шампион стана тимът на Узбекистан.