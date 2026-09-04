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Треньор на световните медалисти предава опит на лагера по таекуондо в Кранево

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Спорт
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Венцислав Соколов се присъедини към съвместния лагер Таекуондо Фитнес НСА и клуб Ахил.

треньор световните медалисти предава опит лагера таекуондо кранево
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Венцислав Соколов – личен треньор на двама от най-успешните български таекуондисти Станислав Митков и Ерика Карабелева, се присъедини към съвместния лагер на Таекуондо Фитнес НСА и клуб Ахил в комплекс „Аква Лайф“.

Соколов пристигна директно от Китай, където Ерика Карабелева записа престижно пето място на Световното първенство за жени.

Само преди седмица другият му възпитаник – Станислав Митков, спечели сребърен медал от турнир от ранг G1 в Рига, а тази седмица му предстои участие в Гран при турнира в Муджу, Република Корея.

Митков е световен и европейски медалист и европейски шампион, а Карабелева е европейска вицешампионка.

В рамките на лагера опит и знания обменят Венцислав Соколов, Радостин Григоров - председател на клуб Ахил и един от най-добрите ни съдии, Спасиана Григорова, Желязко Костадинов и Владимир Балабанов.

Различен опит, различни подходи и една обща цел – да се изграждат още по-силни състезатели и да се подготвят следващите успехи на българското таекуондо.

#Венцислав Соколов

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