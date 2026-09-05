България остана без медал на европейското първенство по джудо в Подгорица

Българското участие на европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Подгорица приключи без спечелено отличие. Националите не успяха да достигнат до призовите позиции в конкуренцията на 400 състезатели от 44 държави.

В последния ден на надпреварата на татамито излязоха Антон Димитров и Никола Марков. Димитров участва в категория до 90 килограма, докато Марков защитава българските цветове при най-тежките – над 100 килограма. И двамата обаче допуснаха поражения в първите си срещи и приключиха участието си.

До битките за отличията не успяха да достигнат и останалите български представители в Подгорица.

При младежите България беше представена още от Иво Галенков и Денис Гълъбов в категория до 60 кг, Преслав Николов и Стилиян Гушков до 66 кг, Иво Димитров и Андрей Ганчев до 73 кг, както и Емил Вълчев до 81 кг.

При девойките за страната ни участваха София Рангелова в категория до 48 килограма и Надие Жаафар до 70 килограма.

Общо 11 български джудисти взеха участие в европейското първенство в черногорската столица, но този път националният тим не успя да стигне до почетната стълбичка.