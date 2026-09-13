Хасково и Арена Спорт доминираха на турнира по джудо "Никола Петрушев“

Джудистите от Хасково и пловдивския Арена Спорт се представиха най-силно в деветото издание на турнира "Никола Петрушев“, който събра 260 състезатели в Пловдив.

При най-малките участници – във възрастовите групи до 6, 8 и 12 години – Хасково оглави класирането по медали с пет златни и две бронзови отличия.

На втората позиция се нареди столичният Респект с четири титли, два сребърни и един бронзов медал, докато третото място остана за Шампион с актив от три златни, четири сребърни и три бронзови отличия.

При по-големите състезатели - до 15, 18 и 21 години - Арена Спорт беше убедителен лидер. Представителите на пловдивския клуб завоюваха общо 18 медала, от които 11 златни, един сребърен и шест бронзови.

Втори в тази част от надпреварата завърши русенският Кано с пет титли, седем сребърни и шест бронзови медала. Хасково допълни силното си представяне с третата позиция, след като спечели още две златни, три сребърни и едно бронзово отличие.