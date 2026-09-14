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Българското таекуондо с 14 медала и трето място на Multi European Games 2026

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Спорт
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Омид Хосейни триумфира при мъжете, Александра Георгиева, Стефан Стаменов и Ерика Карабелева стигнаха до среброто, а младите национали добавиха още девет отличия в Ниш

Българското таекуондо с 14 медала и трето място на Multi European Games 2026
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Българското таекуондо завърши със сериозен успех участието си на Multi European Games 2026 в Ниш. Родните състезатели спечелиха общо 14 медала в конкуренцията на над 2500 таекуондисти, а националният отбор при мъжете и жените зае третото място в крайното отборно класиране.

При мъжете и жените България завоюва пет отличия – един златен, три сребърни и един бронзов медал. Големият триумф дойде от Омид Хосейни, който стигна до титлата в категория до 80 килограма след пет последователни победи.

Българският състезател демонстрира убедителна форма през целия турнир, а във финала преодоля представител на Русия, който е медалист от Световното първенство през 2025 година. Така Хосейни завърши без поражение и донесе златото на България.

Александра Георгиева също направи силен турнир в категория до 49 килограма. Тя записа четири победи по пътя към финала, като на полуфинала отстрани руска състезателка със световна титла и трофей от Grand Prix. В решителния двубой Георгиева отстъпи пред друга представителка на Русия и остана със сребърния медал.

До второто място достигна и Стефан Стаменов при 74-килограмовите. Българинът спечели четири срещи, преди във финала да се изправи срещу руски съперник с два медала от турнири Grand Prix. Оспорваната битка завърши в полза на представителя на Русия, а Стаменов заслужи среброто.

Третият сребърен медал при мъжете и жените беше дело на Ерика Карабелева. В категория до 53 килограма тя също постигна четири победи и достигна до финалния двубой, в който отстъпи пред представителка на Русия.

Кимия Ализаде добави бронз в категория до 57 килограма. Тя не успя да продължи участието си във финалния етап заради контузия, но представянето ѝ показа постепенно завръщане към добрата форма.

Националният отбор беше воден от старши треньора Фарзад Золгхадри, а част от щаба бяха още Венцислав Соколов и Давуд Етимани.

Успехите за България в Ниш не приключиха с представянето при мъжете и жените. Юношите и кадетите спечелиха още девет медала. Йордан Ангелов при юношите и Гейбриъл Ангелов при кадетите станаха шампиони, а Борис Клечаров заслужи сребърно отличие при кадетите.

Бронзови медали спечелиха Анди Владимиров, Даниел Кирилов и Любослав Миланов при юношите, както и Божидар Иванов, Красимир Гетов и Борис Огнянов при кадетите. Така общата българска сметка от Multi European Games 2026 достигна 14 отличия.

Междувременно президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев е в Корея за среща на членовете на Съвета на Световната федерация. Следващото голямо международно предизвикателство предстои още на 16 септември, когато в Чунчон започва Световното първенство по пумсе. България ще бъде представена от седем състезатели.Ерика Кара

#Омид Хосейни #Multi European Games 2026 #Стефан Стаменов #Александра Георгиева #Ерика Карабелева

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