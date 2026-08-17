Две българки на ринга в Лозница днес

Две българки ще боксират днес на европейското първенство за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Националките ни ще опитат да осигурят нови победи за страната по пътя към медалите от шампионата.

В 15:00 часа програмата на ринг А ще открие Маргарита Парпулова. В категория до 54 килограма тя ще се изправи срещу Ева Хългатян (Армения). Двубоят е от втория кръг на турнира.

Около 17:00 часа на сцената ще излезе и Никол Първанова. Тя ще боксира на четвъртфиналите в категория до 70 килограма. Българката ще срещне Евгения Зеленова (Русия), а при победа ще осигури първи медал за страната ни от шампионата в Лозница.