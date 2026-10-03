Отличен старт за Максим Михайлов на европейското първенство по бокс за юноши до 17 г.

Максим Михайлов започна с категорична победа участието си на европейското първенство по бокс в Будва, Черна гора. Националът се класира за втория кръг в категория до 60 килограма на шампионата за юноши и девойки до 17 години.

Талантът, воден от Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов, постигна убедителен успех над Лукаш Шейтауер (Чехия). Михайлов доминира в хода на срещата и триумфира с 5:0 съдийски гласа. На 6 октомври българинът ще срещне Чарли Кийт (Англия) за място на четвъртфиналите.

Поражения днес допуснаха други двама от българските национали. Извън надпреварата вече са Симеон Спасов (70 кг) и Владимир Варнаджиев (75 кг).

Утре предстоят два двубоя с българско участие. Валя Николаева (48 кг) ще срещне Анета Новакова (Чехия), а Антонио Боцев (80 кг) ще боксира с Никита Значован (Молдова).