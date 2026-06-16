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Властта обеща на превозвачите мерки в подкрепа на транспортния бранш и за устойчивото развитие на сектора

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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От бранша предупредиха за протести заради повишението на застраховката "Гражданска отговорност"

превозвачите експерти мррб търсят решение спора обхвата толсистемата
Снимка: БГНЕС
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Превозвачите се отказаха от протест след среща с премиера Румен Радев. От бранша заявиха, че очакванията им са били оправдани, а властта се е ангажирала да предвиди пари за тях в бюджета.

Борислав Стойчев е международен шофьор повече от 20 години. Отчита че през последните месеци освен горивата, сериозно поскъпнала е и застраховката "Гражданска отговорност".

Борислав Стойчев, шофьор: "Как да не се калкулира, това е разход. Друго е да е 1000 лева, те ги направиха по 3-4 хиляди лева застраховките."

Заради съмненията за спекулативно и икономически необосновано вдигане на полиците, от бранша заплашиха с протест. Той обаче беше отложен, заради покана от премиера за среща. След нея стана ясно, че държавата е обещала да вземе мерки.

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България: "Имаме уверението, че до края на седмицата ще заработи схемата по отношение на отлагане на лизинговите вноски, така наречения мораториум върху лизинговите вноски и най-ключовото за нас е по отношение на подпомагането на горива и тол такси, ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде внесен следващия месец. За тази година ще бъде заложено подпомагане за транспортния сектор."

Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Важно беше да има ясен сигнал от страна на правителството и ние го получихме, че ще има подкрепа за транспортния бранш."

От Министерския съвет потвърдиха договореното и заявиха, че се работи по оптимизация на толсистемата.

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