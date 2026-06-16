Нова платформа въвежда пълна прозрачност при харченето на държавните пари

Всички обществени поръчки от 2020 година до момента вече са достъпни в новата платформа "Сигма" на сайта на министерството на иновациите и дигитална трансформация.

Над 31% от поръчките през 6-годишния период са били възложени при участието само на един кандидат.

Премиерът Румен Радев коментира, че със създаването на платформата се въвежда пълна прозрачност при харченето на държавните пари.

Над 193 хиляди договора са сключени от 2020-та досега. За тях са платени над 51 милиарда и 500 милиона евро. А фирмите спечели тези пари са над 17 400.

Румен Радев, министър-председател: "Да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари. Колко пари отиват. Как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Как се печелят обществените поръчки, дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне."

От СИГМА става ясно, че близо 32% от разходите за обществени поръчки са били в процедури с един кандидат - 16,4 млрд. евро са разплатени по тях.

Румен Радев, министър-председател: "Интересно е да се види кои общини са шампиони в получаването на обществени средства. Кои фирми. Виждате всички фирми и това ще бъде интерес за медиите, може да видите кой е получил най-много пари."

От държавните институции възложители за най-голям обем от средства са АПИ и Министерството на транспорта, следвани плътно от четири ключови държавни дружества.

Сред общините най-голям възложител е столицата, следвана от Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Хасково.

Най-много пари, при това само с един договор, е получило обединение от дружества, спечелили обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване, лекарства и предпазни средства за болници.

Доставчик на същите продукти е и вторият в класирането.

През следващите месеци системата ще се надгради до версия 2, като ще бъде свързана с търговския регистър, за да се засичат и свързани лица в отделните фирми, които печелят поръчки.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Във версия 3 контрол по процеса на възлагане. Много пъти в годините се е случвало, както премиера сподели да има поръчки, които са направени така, че да фаворизират. Да ограничават конкуренцията. Това време свършва."

А версия 4 предвижда да се контролират и оферти за завишени цени.