Иван Василев: Над 30% от обществените поръчки са спечелени при участие само на една фирма

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представи новата платформа „Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки. По думите му в „Още от Деня“ основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Представихме платформата „Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията.“

Василев допълни още, че над 30% от спечелените обществени поръчки са участвали само една фирма. 16 млрд. евро през годините са отивали в процедури, които са били с много слаба конкуренция.

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