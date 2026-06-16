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След палежа на дипломатически автомобили в Скопие: В МВнР извикаха управляващия посолството на Република Северна Македония

Милена Кирова от Милена Кирова
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Президентът Илияна Йотова: Ще се направи опит да се премахне ключов текст в доклада за напредъка на РСМ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Външното ни министерство извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София във връзка с палежа на двата автомобила на българската мисия в Скопие.

Македонската полиция арестува 44-годишен мъж за атаката, а президентът Илияна Йотова определи деянието като посегателство срещу България.

На този фон Европейският парламент в Страсбург обсъжда доклада за напредъка на Скопие по пътя към членство в Европейския съюз.

След вандалския акт срещу българската дипломатическа мисия в Скопие, още реакции от институциите у нас. Пред временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков е подчертал, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен демонстративен акт на агресия, който поставя под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на Скопие. България очаква ефективно разследване и правораздаване по случая и следи с интерес дебата в Страсбург.

Забързан, върви по пътното платно, вади бутилка от найлонова торбичка, залива колите, пали и бързо се отдалечава. Това са уловили камери в района на инцидента с българските дипломатически автомобили в Скопие.
Полицията в Югозападната ни съседка разпространи кадрите и арестува за палежа 44-годишен мъж.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Подпалването на дипломатически автомобили - това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България."

Президентът Илияна Йотова алармира,че е получила притеснителни сигнали от Страсбург за доклада за напредъка на Северна Македония.

Илияна Йотова, президент на Република България: "В последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще."

доц. Наум Кайчев, зам.-съпредседател на Съвместната историческа комисия между България и РСМ: "Този текст буквално гласи, че се настоява съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония да даде ясни и осезаеми резултати и нейните решения да се отнасят до фактите и личностите от общата история на двата народа на двете страни."

Българският държавен глава призова за разум.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство."

А заместник-съпредседателят на Съвместната историческа комисия между двете страни посочи.

доц. Наум Кайчев, зам.-съпредседател на Съвместната историческа комисия между България и РСМ: "Приемането на един такъв текст ще бъде особено важен знак за виждането на европейските институции затова, че нашата комисия е полезна, за да приближи обществата на двете страни, за да подпомогне изпълнението на критериите за добросъседство."

За последно комисията е заседавала преди две седмици.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#доклад за напредъка на РСМ #президентът Илияна Йотова #доц. Наум Кайчев #Република Северна Македония #подпалване #автомобили

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