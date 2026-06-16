МВнР извикаха временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас заради подпалените дипломатически автомобили

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с извършения на 15 юни 2026 г. палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие, съобщиха на сайта си от ведомството.

Страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката, заяви зам.-министърът на външните работи Христо Полендаков.

България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими.

Заместник-министър Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще.

Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, е записано в позицията на дипломатическото ни ведомство.