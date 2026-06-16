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Близки на загиналото в Благоевград момиче се събраха на мирно бдение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 04:32 мин.
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Близки на 16-годишното момиче, загинало след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал Струмско, се събраха на бдение и протест срещу „мълчанието на институциите“. Семейството ще настоява и за ексхумация на тялото. На бдението днес, бащата на загиналото момиче „погреба“ институциите, защото не си вършат работата. Вече е подал искане за ексхумация на тялото на дъщеря му. Подал е и сигнал до ГДБОП, в който посочва, че е успял да стигне до канал за продажба на наркотици, свързан с обвиянемия по делото. Екипът се срещна с него днес, но Александър запази мълчание.

21 дни след трагедията обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче Александър се придружава от своя адвокат. Студентът по философия е на свобода след решение на Окръжния съд в Благоевград, потвърдено от Софийския апелативен съд, че няма достатъчно доказателства той да е отговорен за смъртта на ученичката. Пред екипа ни Александър запази пълно мълчание. Защитникът му също не се съгласи да застане пред камера и да отговори на въпросите ни, но обясни, че 20-годишният младеж е в тежко психологическо състояние заради случилото се и последвалия натиск върху него. Клиентът му е обвиняем за убийството на 16-годишното момиче.

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Приятелка на бивше гадже на обвиняемия обаче се съгласи да говори с екипа ни. И разказа, че момичето е било пребивано от него, но не е подало сигнал, тъй като се страхува за живота си.

„21,33 преди две години, тя е доста по-малка от него, и може би заради това му е било изключително лесно да я манипулира и да и посяга, тъй като се чувства по-силен от нея. Сигурно има някакъв комплекс за малоценност, след като си позволява да посяга на по-слаб човек от него.“

Момичето има свое обяснение защо хората, които знаят повече за случая се притесняват да говорят.

„Негови приятели твърдят, че Александър ще разбере имената на свидетелите, ще разбере адресите, като цяло личната информация на свидетелите и ще си свърши работата.“

Чрез свое разследване, бащата на починалото момиче е стигнал до канал за продажба на наркотици.

Стойне Стойнев – баща на жертвата: „Тука става дума за огромен канал, в който са свързани много градове. Освен това е международен канал, на кеш терминал, като парите отиват по сметка за купуване на криптовалута. За да платиш на този кеш терминал, трябва да въведеш код като номер на сметка и ЕГН. ЕНГ- то е на Александър.“

Заради недоверие към работата на експертите, семейството ще настоява за ексхумация на тялото и изготвяне на независима експертиза в чужбина.

Стойне Стойнев – баща на загиналото момиче: „Пуснал съм го. Пълно мълчание от прокуратурата. Разберете България няма прокуратура. България няма държавен апарат. Между другото, доктор Златин сподели, че повечето от нараняванията ще ги пише в епикризата като смучка. Господин Златин, десетсантиметрова смучка как се прави!? Или 15 с ужулване?“

Марио Биков - адвокат: „Прокуратурата ще прецени дали се налага. В Америка, или в Германия, или в Италия, няма какво да правят с това тяло. Освен, че е скъпо, няма да доведе до нищо по-различно от това, което са установили нашите експерти.“

Близките на загиналото момиче поискаха да бъде изяснена съпричастността към трагедията и на младежа, който полетя от друга тераса в злополучния апартамент.

Вижте още в прякото включване на Миглена Медарова

#мирно бдение #Благоевград #починало момиче

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