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Бюджет 2026: Проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното събрание в края на юни

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бюджет 2026 проектът държавен бюджет внесен народното събрание края юни
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В края на юни проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното събрание - това означава, че преди това ще мине на тристранен съвет за сътрудничество и ще бъде гласуван от Министерския съвет. Уверението дойде от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Преди това председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър посъветва управляващите да се ликвидира Българската банка за развитие, а ако се махнат пенсионерите чиновници ще се спестят 620 милиона евро за половин година.

А 620 млн. евро могат да бъдат спестени до края на годината, ако се освободят всички пенсионери в държавната администрация. Само в сектор Сигурност те са около 6300 души, посочи Дянков. Изчисленията му сочат, че ако не бъдат изплатени 20-те заплати в двете министерства - на вътрешните работи и на отбраната, за половин година ще се спестят 450 млн. евро.

Реалистични цифри и необходими мерки за Бюджет 2026 в момента обсъждат управляващите, преди да внесат проекта, посочи Гълъб Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „В момента готвим всички процедури да минат по график, така че в края на месец юни цялата тази процедура по съгласуване да бъде приключена и в края на месец юни да бъде в Народното събрание за разглеждане. Трябват всякакви мерки - и в приходната, и в разходната част, така че да се доближим до реалните числа в бюджета, такива, каквито са поносимите.“

По-рано в ефира на „Денят започва" по БНТ председателят на Фискалния съвет предложи мерки за намаляване на дефицита с около 2.3 милиарда евро.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: „ББР се ликвидирана като дружество – тя носи единствено корупция. 2,7 млрд. евро е капиталът в ББР. 1.3 млрд. евро веднага се връща в държавния бюджет. Необходимо е и изравняване на условията между държавната администрация и частния сектор – Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Те са над 11 000, като над половината са в сектор Сигурност.“

На конференция, посветена на фискалната консолидация в парламента Дянков посочи, че за половин година ще се спестят 620 милиона евро ако се извадят всички държавни служите, които са пенсионери.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: „МВР, ако се съкрати наполовина бюджетът, по никакъв начин средният български гражданин няма да усети намаляване в системата на сигурността. Там са най-големите разширявания на бюджети в последните 2-3 години. Там трябва да се реже най-много. Има около 6300 пенсионери, които в момента работят в двете силови министерства – в МО и МВР. Те трябва веднага да напуснат системата. Как ще напуснат - много елементарно - променя се законът и се казва, че тези 20 заплати, които те в момента получават, ако се пенсионират, стават 0, както е в частния сектор.“

Предложенията на Дянков сегашният министър посрещна с усмивка.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „С най-голямо удоволствие някой ден, когато съм бивш финансов министър, ще коментирам всяко едно предложение и всяко едно мнение, да давам такива предложения и мнения, на драго сърце.“

Паралелно се работи и по текстовете за бюджет 2027 г., коментира още Гълъб Донев.

По темата работиха: Ирина Цонева и Виолета Русенова

#министър Гълъб Донев #Бюджет 2026 #вицепремиер #министър на финансите #Държавен бюджет

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