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Бюджетната комисия одобри теглене на още 3,8 милиарда евро

Николай Минков от Николай Минков
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Бюджетната комисия одобри на второ четене законовите промени, които позволяват емитирането на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Управляващите го поискаха, за да могат да бъдат разплатени проектите по ПВУ, преди да пристигнат траншовете от Брюксел.

От ПП и ДБ отново поискаха разчет на приходите и разходите, както и информация за конкретните проекти, по които предстои разплащане. Те предложиха таванът на новия дълг да бъде намален на 2 милиарда и 100 милиона евро, но мнозинството отхвърли това предложение. Окончателното гласуване предстои в пленарна зала.

Мартин Димитров, ДБ: „Ние искаме едни месечни разчети, в които да се видият приходите и разходите и от тях се направи извод какъв дъг е необходим.“

Асен Василев, ПП: „До момента не сме получили нито един от двата разчета."

Цончо Ганев, "Възраждане": „Не мога да разбера, защо управляващите правят всичко възможно да скрият информация, свързана с реалното състояние на финансите."

Константин Проданов, председател на бюджетна комисия, ПБ: „Това, което по принцип вие искате, тази план-сметка приходи-разходи, по месеци, до края на годината и т.н., вие искате Бюджета за 2026 година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи.“

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Нашето притеснение е, че по-скоро лимитът, който се предлага не е достатъчен."

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: „Това е лимит на дълга, съответно ще бъде изтеглен толкова дълг, колкото е необходимо."



#3.8 милиарда евро #теглене #бюджетна комисия

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