Доналд Тръмп и Володимир Зеленски разговаряха в кулоарите на срещата на Г-7

Доналд Тръмп отново насочи поглед към Украйна. В кулоарите на Г-7 американският президент се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски.

Двамата, според Тръмп, са имали "много добър" разговор при закрити врата. По-късно пред репортери американският лидер коментира, че ще направи всичко възможно Русия и Украйна скоро да сключат сделка. От Кремъл отхвърлиха твърденията на Зеленски, че Владимир Путин е отказал среща с него в Евиан и подчертаха, че такава покана никога не е отправяна. Самият Зеленски изрази оптимизъм след разговора си с Доналд Тръмп.

СНИМКИ:БТА