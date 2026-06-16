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Доналд Тръмп и Володимир Зеленски разговаряха в кулоарите на срещата на Г-7

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Доналд Тръмп отново насочи поглед към Украйна. В кулоарите на Г-7 американският президент се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски.

Двамата, според Тръмп, са имали "много добър" разговор при закрити врата. По-късно пред репортери американският лидер коментира, че ще направи всичко възможно Русия и Украйна скоро да сключат сделка. От Кремъл отхвърлиха твърденията на Зеленски, че Владимир Путин е отказал среща с него в Евиан и подчертаха, че такава покана никога не е отправяна. Самият Зеленски изрази оптимизъм след разговора си с Доналд Тръмп.

СНИМКИ:БТА

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Обсъдихме ситуацията на бойното поле и потенциалните преговори с руснаците. Обсъдихме ракетите със среден и далечен обсег, както и руските загуби на фронта, икономиката и т.н. Добрата новина е, че всички лидери са единодушни, че Путин трябва да сложи край на тази война. Всички са съгласни и че Русия не печели, че губи хора и е време да сключи сделка възможно най-скоро."

#разговор Тръмп - Зеленски #среща на Г-7

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