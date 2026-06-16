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Г-7 обсъжда войната в Украйна: Зеленски търси единна подкрепа за отбраната

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Г-7 обсъжда войната в Украйна: Зеленски търси единна подкрепа за отбраната
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Войната в Украйна е сред темите на срещата на Г-7. Проведоха се консултации с президента Володимир Зеленски за очертаване на изход.

Той пристигна с цел да успее да убеди големите индустриални държави да се обединят в подкрепа на украинската кауза.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Говорихме за противовъздушната отбрана с президента Тръмп. Нашите екипи ще работят и, ако Бог е рекъл, този път ще успеем да получим лицензи за производството на съответните противобалистични системи и ракети. Говорихме за това, от което се нуждае Украйна. Всички ще помогнат, абсолютно цялата Г-7 ще работи и за укрепване на нашата отбрана. Говорихме както за системите, така и за ракетите."

По-рано Зеленски предложи среща с руския президент в рамките на форума. Днес обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че Владимир Путин не е получавал покана да участва в Евиан.

Русия трябва да сключи споразумение, заяви американският президент. Той изрази готовност да направи всичко възможно войната в Украйна да свърши. Според изданието „Политико“ европейските лидери се опасявят, че Тръмп ще се опита да си върне контрола над мирните преговори за Украйна след като вниманието му се пренасочи от Иран.

# Володимир Зеленски #среща на Г-7 #Украйна

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