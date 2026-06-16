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Критики за Испания след фиаското с Кабо Верде

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Национални отбори
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Европейският шампион с фалстарт на старта на Мондиала.

Демирев
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Днес испанската преса окачествява като историческо разочарование дебюта на Испания в Мондиала и конфузното равенство с Кабо Верде. В пресата се повиха заглавия като срив, огорчение, провал и фиаско.

Коментира се, че на Испания се липсвали идеи, скорост и свежест. Критикува се селекционера Луиз де ла Фуенте за включването на Гави в началния състав и отсъствието на Ламин и Нико Уилямс.

Основни играчи като Педри, Родри и Ойерсабал са били бледа сянка на това, което са.
Смените закъсняха и не донесоха до очаквания ефект. Разбира се, се отдава заслуженото на скромния, но здрав тим на Кабо Верде, чиято организация в защита предзивика първата голяма изненада на Мондиала.

Подробности вижте във видеото!

#Мондиал 2026

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