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Цените на заведенията в Благоевградско са скочили двойно: Ще се превърне ли излизането в лукс?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Цените в ресторантите у нас продължават да растат с бързи темпове и вече са сравними с тези в Европа. Собствениците твърдят, че до поскъпването се стига заради по-скъпите продукти, по-високите сметки за ток и растящите разходи за заплати.

Само за няколко месеца в това заведение в Благоевград цените са скочили двойно.

Тук обяд за двама с включени салати, основни ястия и безалкохолни струва около 30 евро.

Според собственика, цените са отражение на това, което се случва на целия пазар.

Васил Димитров, ресторантьор: "Салатата айсберг от 3,50 лева сега е 3,60 евро. Доматите, краставиците, всичко както е било в лева, сега е в евро. Как ние да я направим така, че да е на половината?"

На други откриваме шопска салата за 10 евро, а “цезар” достига до 13. Цени, които стряскат и най-платежоспособните клиенти.

Ани: "Аз сама съм си правила някакви калкулации там и не ми се струва изобщо нормално."

Димитър: "Трудно е, но по-малко ще ходим, ще се ограничаваме в нещата и така."

За да запазят клиентите, но и да платят сметките си, ресторантьорите търсят различни решения.

Васил Димитров, ресторантьор: "Сменяме менюто с цел да се подберат продукти, които по някакъв начин да могат да влезнат в ценовия диапазон. Може ли да купуваме чушка на 4, 5, 6 евро. Колко да струват едни пълнени чушки?"

Експертите обаче казват, че стремежът към по-ниски разходи на заведенията крие риск за потребителите.

Габриела Руменова, "Ние, потребителите“: "Забелязваме как грамажите в ястията намаляват и то по същество. По количества остават същите понякога в менютата."

И още - съветват за особено внимание към продукти с прекалено ниски цени.

Габриела Руменова, "Ние, потребителите": "Защото е възможно действително в тях да са вложени съставки, които са по-некачествени, или сегментиращи продукти, заместители и съответно това да дава възможност и крайната цена за тях да е по-ниска."

За икономистите пазарът сам ще се нагоди към възможностите на хората.

Елена Ставрова, икономист: "Ще излязат участници, ще влязат нови, тъй като това повишение на цените не може да бъде до безкрай. В крайна сметка то се вижда – празните заведения понякога са просто естествен процес."

И напомнят, че при съмнение за неправомерно повишени цени могат да се подават сигнали до Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите.

#ресторанти и заведения #клиенти #цени

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