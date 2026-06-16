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По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
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Григор Димитров започна сезона на трева с победа
17:57, 16.06.2026
Чете се за: 01:40 мин.
Софийският градски съд остави в ареста обвиняем за...
17:50, 16.06.2026
Чете се за: 02:30 мин.
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с...
16:32, 16.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
ЕП не свали имунитета на Никола Минчев
14:37, 16.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат...
12:30, 16.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили...
11:30, 16.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:47 мин.
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
09:45, 16.06.2026
Чете се за: 05:27 мин.
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Спортни новини 16.06.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 16.06.2026
Спорт
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20:48, 16.06.2026
Мобилните телефони и децата: В търсене на баланс с технологиите
20:39, 16.06.2026
Направиха 3D лазерно заснемане на територията на незаконния град...
20:26, 16.06.2026
Бюджетната комисия одобри теглене на още 3,8 милиарда евро
20:17, 16.06.2026
Доналд Тръмп и Володимир Зеленски разговаряха в кулоарите на...
20:10, 16.06.2026
Бюджет 2026: Проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното...
20:01, 16.06.2026
След палежа на дипломатически автомобили в Скопие: В МВнР извикаха...
19:41, 16.06.2026
Нова платформа въвежда пълна прозрачност при харченето на...
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МВнР извикаха временно управляващия посолството на Република Северна Македония у нас заради подпалените дипломатически автомобили
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У нас
Иван Василев: Над 30% от обществените поръчки са спечелени при участие само на една фирма
18:52, 16.06.2026
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У нас
Институтът „Ройтерс“: БНТ е телевизията с най-високо обществено доверие в България
16:17, 16.06.2026
Чете се за: 01:00 мин.
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Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам...
11:17, 16.06.2026 (обновена)
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
16:16, 16.06.2026
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Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
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