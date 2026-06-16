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За облекчение на бюджета: Предлагат помощите за отопление да се изплащат на два транша

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Помощта за отопление да се изплаща на два транша предлагат от социалното министество. Целта е да се избегне голямото натоварване на бюджета преди началото на отоплителния сезон. През миналата година помощ са получили над 356 хиляди души. Това е струвало на хазната над 215 милиона лева. На 81 Снежана от Покровник живее сама. Има климатици, но предпочита да се топли на дърва. Миналата година взела наведнъж 606 лева и 70 стотинки помощ за отопление.

Снежана Бекярска: „Скъпи бяха дървата, скъпи са и сега. Тези енергийни помощи само не ми стигат. Давам си и от пенсията. С тези минимални пенсии какво да правим, как да е по-напред? Ама някак си живуркаме, деца, живуркаме.“

Помощта се отпуска за периода от 1 ноември до 31 март. Социалното министерство предлага хората да получават средствата за ноември и декември месец след подаването на заявлението, а тези за януари, февруари и март – в началото на новата година.

Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика: „Това всъщност са две бюджетни години и от гледна точка на бюджетното планиране е наистина по-правилно да се разделят двата транша. Дори така могат да се избегнат случаи на нецелесъобразно използване на парите за отопление.“

Ако размерът на помощта не се промени, с първия транш Снежана ще получи малко над 124 евро, които няма да ѝ стигнат да си купи дърва за целия отоплителен сезон.

Снежана Бекярска: „„По-добре е сега да ги купиш, да ги вземеш и да си ги прибереш. По-хубаво е наведнъж. Ама не знам тази година колко ще са, като се повишиха горивата.“

От Социалното министерство казват, че размерът на помощта ще стане ясен през юли. Според тях еднократното ѝ изплащане не осигурява адекватна защита на хората, а предложените промени ще я гарантират и през най-студените месеци. Изчисленията показват, че ако размерът на помощта не се промени, тя ще бъде получена от над 415 хиляди души. За изплащането ѝ ще бъдат необходими над 128 милиона евро.

#на два транша #помощите за отопление #облекчение на бюджета

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