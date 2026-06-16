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Повече от 110 000 ученици от 7-и и 10-и клас ще се явят утре на изпити по български език

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Броени часове остават до Националното външно оценяване по български език и литература утре, на което ще се явят над 55 000 седмокласници и още толкова десетокласници. Какво затруднява учениците и взети ли са всички мерки срещу преписване и възникване на технически проблеми?

Бела, Михаела, Владимир и Михаил са седмокласници от столичното 32-ро училище. Казват, че след много уроци и учене вече се чувстват добре подготвени за изпита утре. Но има и задачи, които ги затрудняват.

Бела Челебиева, 7-и клас, 32-ро СУ: "Преразказът, защото зависи какъв ще се падне, какви теми ще се получат...Ако е от името на герой ще се справим по-добре, според мен лично е по-лесно, но ако е от неутрален пак ще се спавим, но за мен не е толкова лесно."

Владимир Делииванов, 7-и клас, 32-ро СУ: "Сегашно историческо, защото времето е такова и е малко по-трудно."

Михаела Христова, 7-и клас, 32-ро СУ: "Смятам, че на преразказа ще се справя по-добре отколкото на тезите."

Михаил Лозанов, 7-и клас, 32-ро СУ: "Тезата е даден някакъв цитат от творба и ти трябва да опишеш какви внушения има тя и какво е искал да каже авторът и малко ми е трудно."

София Дюлгерова, учител по "Български език и литература" на 7-и клас: "Може би, защото те са от поколението, което по-малко четат, по-малко пишат и съответно това представлява за тях така изпитание."

Изпитът за близо 55 000 седмокласници започва в 9.00 ч. сутринта. Те трябва да са в своите училища поне 30 минути по-рано. Трябва да носят черна химикалка, документ за самоличност и служебна бележка. Изпитът продължава 2 часа и 45 минути - 75 за решаване на тест от 25 въпроса и 90 минути - за писане на преразказ върху неизучавана творба. Просветният министър смята, че технически проблеми няма да има.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Всички нива на образователната си система са ангажирани и се надявам всичко да премине в границите на нормалното."

След анулирането на 100 идентични работи на матурите, се търсят нови технически решения срещу преписването.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Това ще е възможно през следваща кампания, защото трябва много сложна координация между различни институции в България."

В 8.00 часа утре започва тестът по български език за десетокласниците. Според министър Вълчев се очаква изпитите след 10-и и 4-ти клас да бъдат трансформирани, за да се намали напрежението върху децата.

#7 и 11 клас #НВО #изпит по БЕЛ #деца

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