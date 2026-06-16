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Музей посветен на световните първенства радва феновете на футбола в Ню Йорк

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
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В него има интерактивна изложба на ФИФА, посветена на Мондиал 2026.

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В разгара на световното първенство по футбол, Ню Йорк не е само домакин на мачове и фенове от цял свят. Сърцето на Манхатан в прочутия Рокфелер център се намира едно място, което събира историята, емоцията и магията на най-популярният спорт на планетата. Това е специалният музей и интерактивна изложба на ФИФА, посветена на световното първенство през 2026-та.

Още с влизането посетителите попадат в своеобразно пътешествие през близо вековната история на Мондиала, от първото световно първенство в Уругвай през 1930-та до турнира, който в момента завладява Северна Америка. Сред най-големите атракции е първият трофей на световното първенство – най-желаната награда в футбола. Около него са подредени десетки артефакти, исторически фотографии, емблематични фланелки и предмети, свързани с някои от най-великите моменти в историята на играта. Посетителите могат да си припомнят гения на Пеле, магията на Диего Марадона, доминацията на Бразилия, драмата на финалите и незабравимите истории, които превърнаха световното първенство в най-гледаното спортно събитие на планетата.

Но изложбата не гледа само към миналото. Голяма част от пространството е посветено именно на Мондиал 2026 – най-мащабното световно първенство в историята, организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико. Чрез интерактивни екрани и мултимедийни инсталации феновете могат да се запознаят с градовете, домакини, стадионите и културите на трите държави. А символиката е повече от ясна.

Докато на терените се раждат новите футболни герои, тук в сърцето на Ню Йорк се пази паметта на легендите, които са вдъхновявали поколения фенове по света. Защото световното първенство не е просто турнир. То е колекция от истории, емоции и мечти. А в този музей, миналото, настоящето и бъдещето на футбола се срещат под един покрив, напомняйки защо Мондиалът остава най-големият празник на играта.

Вижте целия обект във видеото.

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#Световно първенство по футбол 2026 г.

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